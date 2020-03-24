شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين دون أي تغيير-تحليل - 24-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من محاولة تحرر سعر الزوج من سيطرة القناة الفرعية الهابطة إلا أن التذبذب السلبي المتكرر دون مستوى 130.65 يؤكد الاستمرارية السلبية لتداولات الفترة القادمة, نتوقع بتجميع السعر لعزم سلبي جديد البدء بتسجيل الأهداف والتي تبدأ من 126.50 و 124.55 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.00 و 126.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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