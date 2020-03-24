شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقدم إشارة ايجابية- تحليل - 24-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج إشارة إيجابية واضحة باندفاعه بتداولات يوم امس بشكل صاعد ليضغط على مقاومة القناة الفرعية الهابطة والمستقرة عند 120.00 تقريبا, نشير إلى أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي يدعونا لانتظار تحقيق السعر لاختراق المقاومة الحالية وبحال ثباته فوقها, فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار الصاعد ليستهدف بذلك مستوى 120.95 وصولا نحو 121.65.
مما سبق, ننصح بانتظار تحقيق الاختراق لتفادي أي خسائر قد تنتج عن استعادة الميل الهابط ولنشير إلى أن محاولة هبوط السعر دون مستوى 118.60 فإن ذلك سيؤكد استعداده لتكبد خسائر كبيرة قد تبدأ من 116.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.90 و 120.95
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق
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