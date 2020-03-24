شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الخدمات البريطاني يهبط لأدنى مستوى منذ عام 1996بسبب تفشي فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش الإصدار الأول مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة بالقراءة الأولية لشهر آذار/مارس بمستوي 35.7 نقطة ،بأقل قراءة منذ البدء فى تجميع بيانات القطاع فى تموز/يوليو 1996 ،بسبب تفشي فيروس كورونا فى المملكة المتحدة ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 45.0 نقطة ، وسجل القطاع مستوي 53.2 نقطة فى شباط/فبراير ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الملكي.

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