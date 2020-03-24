شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الخدمات الأوروبي يهبط لأدنى مستوى منذ 1998 بفعل فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الخدمي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر آذار/مارس بمستوي 28.4 نقطة ، بأقل قراءة منذ تجميع البيانات فى تموز/يوليو 1998،بفعل الإضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا فى معظم أنحاء أوروبا ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 40.0 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة مستوي 52.6 نقطة ،هذا البيان سلبي لاقتصاد منطقة اليورو.

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