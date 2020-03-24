شكرا لقرائتكم خبر عن ركود قطاع الصناعات الأوروبي أقل من التوقعات فى مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر آذار/مارس بمستوي 44.8 نقطة ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 40.1 نقطة , أقل من القراءة السابقة بمستوي 49.2 نقطة.

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