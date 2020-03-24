شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التعافي قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثالث على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاث سنوات مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية بعد إجراءات تحفيزية ضخمة من مجلس الاحتياطي الاتحادي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد فى منطقة اليورو ،والتي سوف توضح مدي الإضرار التي لحقت بالأنشطة الصناعية والخدمية فى أوروبا جراء تفشي فيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 1.3% إلى 1.0865$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0725 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0724$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاث سنوات عند 1.0635 $.

Advertisements

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 1.2% ، عاكسا نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوي فى ثلاث سنوات ، وبعد إجراءات تحفيزية ضخمة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

أعلن المركزي الأمريكي عن تسهيلات وبرامج تيسير كمي مفتوحة لدعم أسواق الائتمان ، ضمن محاولاته الجذرية لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة القيود الطارئة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ،صدور بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال الشهر الجاري ،والتي توفر أدلة قوية حول مدي الإضرار التي لحقت بالأنشطة الصناعية والخدمية فى أوروبا جراء تفشي وباء فيروس كورونا.

تصدر تباعا انطلاقا من الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش ، القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات القطاعات الصناعية والخدمية فى أنحاء مختلفة من أوروبا خلال آذار/مارس.