شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تصعد بأرباح "سابتكو" 48% في 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة النقل الجماعي "سابتكو"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 47.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 33.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 22.9 مليون ريال في العام 2018.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 48.6 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 6.9 مليون ريال خلال العام 2018.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع إيرادات النشاط بسبب زيادة إيرادات الشركة التابعة. على الرغم من ارتفاع تكاليف النشاط والمصاريف الإدارية ومصاريف البيع والتوزيع وتكاليف التمويل.
وارتفعت الإيرادات إلى 1.7 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 1.5 مليار ريال خلال العام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 74.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 61.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 21.6%.
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