شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سبكيم العالمية" تتراجع 49% خلال 2019 وإدارتها تُوصي بعدم توزيع أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 48.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 299.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 583 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 906.3 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 1.1 مليار ريال خلال العام 2018.

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وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض إيرادات المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق كنتيجة لانخفاض أسعار المبيعات لمعظم منتجات الشركة بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج في مصنع البولي بيوتيلين ترافثاليت ومصنع خلات الفينيل الأحادي ومصنع أول أكسيد الكربون بسبب الصيانة المجدولة.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 5.4 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 5 مليار ريال خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2019، وذلك لدعم موقف السيولة النقدية بالشركة في ظل تداعيات الاجراءات الاحترازية لاحتواء فايروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 436.6 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 543 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018. بنسبة تراجع بلغت 19.59%.