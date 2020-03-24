شكرا لقرائتكم خبر عن نفط خام القياس العالمي يرتفع 2.85 % والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي ( برنت ) للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.77 سنتًا أو بنسبة 2.85 % إلى 27.80 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.91 سنتًا أو بنسبة 3.90 % إلى 24.27 دولارًا أمريكيًا.