شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تحفز الاقتصاد بـ 4.3 مليار دينار والان نبدء بالتفاصيل

نقل تلفزيون البحرين الرسمي عن وزير المالية الشيخ سلمان بن خلفية آل خليفة قوله اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستنفذ حزمة بقيمة 4.3 مليار دينار (11.41 مليار دولار) بأسرع وقت ممكن كأولوية قصوى.

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