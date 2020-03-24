شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل «كورونا» عبر البضائع القادمة من الخارج؟ والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الجمارك السعودية أنه بناءً على المعلومات المتوفرة من وزارة الصحة، فلا يوجد أي خطر في البضائع والشحنات القادمة من المناطق الموبوءة؟

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