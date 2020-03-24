شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل مكاسبه بفضل الإجراءات الامريكية والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع الذهب اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة التي بلغت نحو أربعة بالمئة عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.3 بالمئة إلى 1572.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش.

وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.9 بالمئة إلى 1596.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 6.2 بالمئة إلى 1825.79 دولار للأوقية، وصعدت الفضة 3.2 بالمئة إلى 13.67 دولار في حين زاد البلاتين 2.3 بالمئة إلى 657.41 دولار للأوقية.