شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا: إنتاج كامل احتياجات الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل

قال بافيل أوميكي، مدير عام هيئة تنظيم الطاقة والوقود في كينيا، إن بلاده تنتج حاليا حوالي 90% من احتياجاتها من الكهرباء من المصادر المتجددة، وتستهدف الوصول بالنسبة إلى 100% تقريبا بحلول عام .2030

وأضاف أوميكي في مقالة نشرتها صحيفة "بيزنس ديلي" الكينية اليوم الثلاثاء إن عدد السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة في كينيا يتزايد، وهو ما يتناسب مع طموحات دولة تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية لديها.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن هيئة تنظيم الطاقة والوقود في كينيا تصدر بيانات وسائل النقل التي تعمل بالكهرباء، لوسائل الإعلام بشأن سياسة النقل العام في البلاد.