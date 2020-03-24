بعد طرحها كمامات ومطهرات بسعر المصنع.. تعرف على عناوين وأرقام منافذ بيع منتجات الإنتاج الحربي

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، طرح مواد مطهرة ومعقمة وكمامات، بسعر المصنع، في منافذ البيع الخاصة بها على مستوى الجمهورية، اعتبارا من الثلاثاء، وذلك تماشيا مع جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال الدكتور صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، في مداخلةً هاتفية مع برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم في خلال 48 ساعة إنشاء خط إنتاج لتصنيع الماسك (3 إم) المعتمد عالمياً والمقاوم للفيروسات، بطاقة إنتاجية تبلغ (40 ألف ماسك/اليوم)، وجاري رفع الطاقة الإنتاجية خلال أيام إلى 100 ألف ماسك يومياً.

وأشار جمبلاط إلى ما تنتجه ثلاث من شركات الإنتاج الحربي (مصانع 18، 45، 81 الحربية) من مطهرات بأنواعها مثل الكحول الإيثيلي بتركيز 70% والمتوفر بسعر التكلفة بعبوات تبدأ من 175 مللي حتى 4 لتر (بطاقة إنتاجية تبلغ 10 طن/اليوم)، والجيل المعقم للأيدي، إلى جانب المطهرات العادية مثل الكلور والمطهر الطبي، بالإضافة إلى إنتاج الفورمالدهايد الذي يُستخدم في تطهير المزارع والأرضيات والأسطح (بطاقة إنتاجية تبلغ 100 طن/اليوم).

وأوضح رئيس القطاعات الفنية أن المنتجات موجودة في منافذ بيع ومعارض المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي بالمحافظات المختلفة، كما يمكن التقدم بطلبات الجُملة إلى الهيئة أو الشركات الثلاثة للحصول على هذه المنتجات.

وفيما يلي عناوين وأرقام منافذ بيع الإنتاج الحربي على مستوى الجمهورية:

منافذ بيع الإنتاج الحربي بمحافظة القاهرة

ـ منفذ بيع جسر السويس، 7 شارع أبو العيون عمارات الضباط ، بمنطقة جسر السويس، 26365899

ـ منفذ بيع معرض التحرير، 7 ميدان التحرير بجوار عمر أفندي، 25799213 / 25757413

ـ منفذ بيع معرض رمسيس، 7 شارع رمسيس عمارة التأمين، 25752786

ـ منفذ بيع معرض روكسى، 2 شارع النادي، ميدان روكسي، 22568350

ـ منفذ بيع معرض حلوان للأجهزة المعدنية، شارع عمر بن عبد العزيز كورنيش النيل حلوان، 27101028

ـ منفذ بيع معرض حلوان للصناعات الهندسية، عين حلوان - سور الشركة، 25552380

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ـ منفذ بيع معرض حلوان للصناعات غير الحديدية، عين حلوان - سور الشركة، 27841494 / 27841714

ـ منفذ بيع معرض شبرا للصناعات الهندسية، ش ترعة الاسماعيلية محطة الكهرباء شمال القاهرة، 24282511

منافذ بيع الإنتاج الحربي بمحافظة الجيزة

ـ منفذ بيع معرض الهرم، 4 شارع شكري عمارات الضباط بمزرعة الهرم، 39766348 / 358470062 / 35841436

منافذ بيع الإنتاج الحربي بمحافظة الإسكندرية

ـ منفذ بيع لوران، طريق الحرية ـ لوران ـ رمل الإسكندرية، 035702312

ـ منفذ بيع طريق الحرية، 66 طريق الحرية الإسكندرية، 035702312

ـ منفذ بيع مصطفى كامل، عمارات الضباط بمصطفى كامل، 035436571

منافذ بيع الإنتاج الحربي بمحافظة القليوبية

ـ منفذ بيع شبرا الخيمة، شارع 15 مايو خلف كريستال عصفور.

ـ منفذ بيع ستاد بنها، عمارات الاستاد – بنها، 0133249405

منافذ بيع الإنتاج الحربي بالبحيرة

ـ منفذ بيع دمنهور، بجوار سور ستاد دمنهور - بالقرب من ميدان قريطم، 0453344455

منافذ بيع الإنتاج الحربي بمحافظة الغربية

ـ منفذ بيع طنطا، 47 امتداد شارع النادي خلف محطة موبيل، 0403359245

منافذ بيع الإنتاج الحربي بمحافظة الشرقية

ـ منفذ بيع العاشر من رمضان، مركز المدينة عمارة 15محل رقم 5خلف البنك الأهلى، 015369320

منافذ بيع الإنتاج الحربي بمحافظة الدقهلية

ـ منفذ بيع رأس البر، شارع 103 عشة 47