شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نيكى يسجل أكبر مكسب منذ 2016 بفضل آمال مشتريات المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية أكثر من 7% اليوم الثلاثاء، محققا أكبر مكسب يومي فيما يزيد عن أربعة أعوام بفضل آمال مشتريات ضخمة من بنك اليابان المركزي وصناديق معاشات التقاعد العامة.

وزاد نيكي 7.1% مسجلا أكبر ارتفاع يومي منذ فبراير 2016 ليغلق على 18092.35 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين ونصف الأسبوع.

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وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 19% لتستمر المكاسب التي بدأت في اليوم السابق بعد أن أعلنت مجموعة التكنولوجيا عن بيع أصول بقيمة 41 مليار دولار وعملية إعادة شراء أسهم قياسية لدعم سعر السهم المتهاوي.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.2% إلى 1333.10 نقطة وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية وعددها 33 باستثناء أربع فقط.

وكانت شركات النفط والشركات التي لها صلة بقطاع أشباه الموصلات من بين أبرز الرابحين، وقفز سهم إنبكس كورب، أكبر شركة نفط وغاز في اليابان، 10.8% وزاد سهم طوكيو إلكترون التي تورد معدات صناعة الرقائق 18%".