شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الطاقة الإيطالية إيني تراجع جميع مشاريع الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب الرئيس التنفيذي لإيني في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن الشركة الإيطالية تراجع مشروعاتها للطاقة في المنطقة بما في ذلك تلك التي تتم بالاشتراك مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

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وقال فؤاد الكريكشي خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف "نراجع جميع المشروعات التي لدينا في الشرق الأوسط.. وسنجري مراجعة مشتركة للمشروعات مع شركائنا في أدنوك".