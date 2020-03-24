شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.4% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.40% رابحاً 6.93 نقطة ليصل إلى مستوى 1721.36 نقطة، وذلك بعد سلسلة من الخسائر متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 48.8 مليون سهم محققة ما قيمته 44.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1153 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفع 16 سهماً، فيما انخفضت 7 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.68%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 4.18%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.24%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.86%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.66%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة أملاك للتمويل بنسبة 8.57%، ثم سهم شركة داماك العقارية بنسبة 8.53%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 8.4 مليون ورقة بقيمة 17.9 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 5.41%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة دبى للمرطبات، عن عقد اجتماع أمس الاثنين، بمقر الشركة الرئيسى فى مجمع دبى للاستثمار الثانى فى دبى، حيث تم بالإجماع انتخاب أحمد بن عيسى السركال لمنصب رئيس مجلس الإدارة، وعلى بن حميد العويس لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، كما تمت مناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

فيما أعلن مصرف السلام البحرين، عن حصوله على عدم ممانعة مصرف البحرين المركزى على تجديد الفترة المسموحة لتداول أسهم الخزينة لمدة 90 يوم، اعتباراً من تاريخ 22 مارس، بحيث لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة 4% من الأسهم الصادرة.

بينما أعلنت شركة أملاك للتمويل، عن نجاحها فى الحصول على موافقة جميع الممولين بشأن شروط إعادة الهيكلة للسماح بالمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة للشركة لتنمية أعمالها بما يحقق نمو فى موازنتها العمومية، وحققت تقدم كبير على مستوى توثيق الاتفاقية.