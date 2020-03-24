الاقتصاد

تسعير خام دبى لشهر يونيو بخصم دولار للبرميل عن العمانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دائرة شئون النفط في حكومة دبي اليوم الثلاثاء، إن الإمارة حددت الفرق الرسمي لسعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر يونيو بخصم دولار للبرميل.

 

يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم يونيو في نهاية أبريل لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل يونيو.

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