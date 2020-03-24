شكرا لقرائتكم خبر عن باركليز يخفض توقعات سعر النفط 12 دولارا في 2020 بسبب كورونا وحرب الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض باركليز اليوم الثلاثاء، توقعاته لسعر النفط لعام 2020 مشيرا إلى ضغط نزولي كبير في السوق ناجم عن حرب الأسعار بين روسيا والسعودية واضطراب الطلب بسبب فيروس كورونا.

وقلص البنك توقعاته لسعر الخام في 2020 لكلا من برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 12 دولارا إلى 31 دولارا و28 دولارا للبرميل على الترتيب.

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وكتب محللون لدى البنك في مذكرة "من المرجح أن تظل الأسعار تتعرض لضغط لحين تحسن الوضع فيما يتصل بالفيروس، وإذا استمر المسار المتوقع لتوازنات السوق، فلن تكون السعودية وروسيا بمنأى عن تداعيات السعر".

وينضم باركليز إلى بنوك أخرى في خفض توقعاتها لسعر النفط استنادا إلى انهيار اتفاق لكبح الإنتاج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، أو ما يُعرف باسم أوبك+، وكذلك تضرر الطلب من الفيروس.