شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: توسيع أنشطة "صان مصر" بالعراق والأردن وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن دعم شركات صيانة المشروعات البترولية المتخصصة والاستثمار في بناء كوادرها البشرية يحقق أهدافا حيوية لقطاع البترول في مقدمتها زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول والمعدات، فضلا عن تحقيق الأمن والسلامة بالمنشآت والمواقع الإنتاجية.

وأوضح أن برامج الصيانة المستمرة تعد ركنا اساسيا لتحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أن شركات قطاع البترول المتخصصة في أعمال الصيانة البترولية تحقق استفادة كبيرة للقطاع وتلبى احتياجاته من أعمال الصيانة المتخصصة بسرعة وكفاءة، وأن أداء هذه الشركات وتطبيقها لأعلى معايير الجودة في تنفيذ اعمالها حقق سمعة متميزة لها اقليمياً وأدى لنجاحها في اقتحام أسواق جديدة خارج مصر في الدول العربية والافريقية يدعمها في ذلك خبراتها العريضة وكوادرها المؤهلة.



وزير البترول خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة صان مصر

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة مصر للصيانة ( صان مصر) بحضور المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمحاسبة نيرمين عبد الفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات وعدداً من قيادات القطاع.

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وأوضح المهندس محمد شيمى رئيس شركة صان مصر خلال أعمال الجمعية أن نتائج الخطة الاستراتيجية 2019-2021 تتماشى مع استراتيجية قطاع البترول لتحقيق التميز والاستدامة والتحول الرقمى لرفع كفاءة البنية التحتية لكافة عمليات الشركة والتي اثمرت عن 5ر17 مليون ساعة عمل آمنة لعام 2019 من خلال تطبيق مفهوم السلامة أسلوب حياة واتباع أعلى معايير الجودة كمنهج عمل في نطاق اعمالها داخل وخارج مصر الذى انعكس على زيادة مؤشرات الأداء والايرادات والربحية، مشير إلى أن عام 2019 شهد تنوعا في الأعمال وتوقيع اتفاقيات جديدة للشراكة مع كبرى الشركات العالمية بما يؤدى إلى دعم قطاع البترول فنياً وتكنولوجياً وفقا لأعلى المستويات، بالإضافة إلى إبرام تعاقدات جديدة والفوز بمناقصات في مجالات عقود الصيانة الشاملة وصيانة المنشآت والصيانة البحرية والتوربينات وأعمال الورش والتطوير والخدمات التخصصية والدعم الفني للمشروعات.

ولفت رئيس صان مصر إلى نجاحها على المستوى المحلى خلال عام 2019 في انجاز عدد كبير من المشروعات بقطاع البترول والغاز من أهمها إنشاء محطة الضواغط بمشروع تنمية حقل دسوق للغاز الطبيعى واستكمال محطة ضغط الغاز في مرحلتها الثانية بحقل فارسكور التابع لشركة الوسطانى للبترول، كما انتهت من اعمال إحلال واستبدال ببعض منصات الإنتاج البحرية بحقول جابكو بخليج السويس إلى جانب تحديث أنظمة التحكم لعدد من التوربينات ببعض مواقع انتاج جابكو وبترول بلاعيم وجنوب الضبعة، كما قامت بتوفير الكوادر الفنية المتخصصة للقيام بعمليات تشغيل لبعض الأجزاء والوحدات بمجمع انتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول .

وأشار إلى مساهمتها أيضا في اعمال ومشروعات بقطاعى الكهرباء والسكك الحديدية حيث قامت بإعادة تأهيل أنظمة الاتصالات لمحطات الكهرباء بسمالوط ونجع حمادى، فضلا عن تجديد التعاقد لتصنيع الكروت الالكترونية لأنظمة تحكم القطارات الاوتوماتيكية باستخدام الهندسة العكسية .

كما استعرض ما حققته الشركة خارج مصر حيث استطاعت خلال عام 2019 أن تتوسع في أنشطتها بالعراق والأردن وترسيخ تواجدها في السوق الافريقى من خلال دولة أنجولا وكذلك في الجزائر، لافتا إلى فوز صان مصر بمناقصات عقود أعمال الصيانة الشاملة لمواقع إنتاج شركة اينى الإيطالية بشركة نفط البصرة في حقول الزبير لمدة 3 سنوات بالإضافة الى أعمال إضافية لصيانة وتشغيل محطات الضغط والقوى الكهربائية وأعمال التشغيل والتحكم بمحطات الانتاج، وكذلك عقد أعمال صيانة المعدات ، إضافة إلى تطوير وتجديد وحدة إنتاج مياه الشرب بمحطة مياه البرجسية والبرادعية بمحافظة البصرة بطاقة 4 آلاف متر مكعب في الساعة بمنطقة الزبير، وتصميم وتوريد وتركيب وحدة مماثلة بمحطة مياه البراديعية بمحافظة البصرة بطاقة 8 آلاف متر مكعب في الساعة ، وذلك إلى جانب عدد من العقود مع الشركات العالمية مثل شركة بی بی الإنجليزية لصيانة الخزانات بشركة نفط البصرة بحقول الرميلة وشركة اكسون موبيل الأمريكية لصيانة المعدات الدوارة بحقل غرب القرنة.

کما أوضح أن صان مصر فازت بعقد جديد في الأردن لأعمال رفع وصيانة السفن العابرة لمشروع إنشاء المنزلق البحري بميناء العقبة الجديد، بالإضافة إلى عقد تشغيل وصيانة محطة كهرباء بمصنع إنتاج البوتاس بالتعاون مع شركة سيمنس لمدة عشر سنوات كما نجحت الشركة للعام الخامس بالاستمرار فى تقديم الدعم الفنى لصيانة مصنع الغاز المسال لصالح شركة بترومار سايبم فى أنجولا ، بالإضافة إلى استمرارها فى تقديم الدعم الفنى لإدارة وتشغيل برامج الصيانة المتخصصة بحقل حاسی مسعود التابع لشركة سوناطراك فى الجزائر.