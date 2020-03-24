شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية للكهرباء" تكشف عن تأجيل فصل الخدمة بسبب عدم السداد لمدة شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تأجيل فصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين بسبب عدم السداد لمدة شهر، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنها تسهم بفعالية في الحملة الوطنية لمكافحة انتشار عدوى الفيروس، وبيّنت أنها اتخذت منذ بداية الأزمة مجموعة من القرارات المهمة مثل إغلاق مواقع التجمعات في الشركة، كالمطاعم والأندية الرياضية والمصليات.

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وفرضت الفحص الطبي لعمالة المقاولين، ومنعتهم من دخول منشآتها إلا بعد التأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أنها مكنت الموظفين من العمل عن بعد، وسخرت كل قنواتها ومنصاتها لتوعية موظفيها.

وتتناغم تلك الجهود التي تتطبقها الشركة مع ما تقوم به المؤسسات المالية بالمملكة حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.