شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للمحطات الكيميائية السعودية تنشئ محطة تجارية بأبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العربية للمحطات الكيميائية المحدودة "أيه سي تي" السعودية عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع موانئ أبوظبي لإنشاء محطة تجارية مخصصة لتخزين السوائل الكيميائية السائبة في ميناء خليفة، لتكون الأولى من نوعها في إمارة أبوظبي.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه يشكل هذا الاستثمار السعودي، الأول لشركة "أيه سي تي" في الإمارات وبالتحديد في أبوظبي، إضافة نوعية لإمكانات ميناء خليفة، الذي يتميز بموقعه الحيوي وقدراته اللوجستية والصناعية المتطورة التي تتيح تلبية احتياجات متعاملي "أيه سي تي" من كبرى شركات النفط والغاز العالمية واستقطاب متعاملين جدد بالإضافة إلى خدمة متعاملي مدينة خليفة الصناعية.

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وبموجب تلك الاتفاقية سيتم تخصيص مساحة 50 ألف متر مربع متاخمة لرصيف الميناء الذي يبلغ عمقه 16 مترا، مع خيار إتاحة 150 ألف متر مربع كمساحة إضافية.

وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشمل الأولى استخدام 44 وحدة تخزين، ومن المقرر أن تبدأ أعمالها في النصف الثاني من العام 2022، أما المرحلة الثانية التي ستضم عدداً من وحدات التخزين الصناعية الضخمة، فسيتم تشغيلها عقب الانتهاء من توسعة المنطقة المحيطة بالمحطة.

وستمثل محطة تخزين السوائل الكيميائية عند بدء تشغيلها إضافة قيّمة للتسهيلات والخدمات التي توفرها موانئ أبوظبي لمتعامليها لدعم نمو أعمالهم حيث ستسهم في خفض تكاليف نقل وتخزين المنتجات السائلة والغازية، وستقوم بمناولة المنتجات السائلة التي تشمل الزيوت النباتية والمواد الكيميائية الأولية والغازات السائلة وغيرها.