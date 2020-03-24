شكرا لقرائتكم خبر عن محمد البهى: مستعدون لغلق المصانع أسبوعين تفاديا لانتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن غلق المصانع مدة أسبوعين هو الأفضل خلال المرحلة الحالية تفاديا لانتشار الفيروس وسط العمال فى المصانع، موضحا أنه رغم تخفيض عدد العمال فى المصانع لتقليل التكدس إلا أن ظهور أى اصابة بسبب تواجدهم فى أماكن مغلقة من شأنها أن تسبب مخاطر كبيرة على انتشار الأعداد المتوقع اصابتها بالفيروس .

وأضاف البهى فى تصريح خاص لـ " الخليج 365" ، أن غلق المصانع 15 يوما لن يؤثر على المعروض من مختلف السلع ، إلا أنه سيحافظ على حياة المواطنين من الاصابة والموت بفيروس كورونا المستجد ، وأوضح أننا على استعداد غلق المصانع طواعية فى سبيل تأمين حياة المواطن المصرى وحصر أى انتشار للمرض.

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وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن عزل المواطنين ذاتيا أفضل من التداعيات غير المتوقعة لانتشار المرض مثلما يحدث فى مختلف دول العالم ، والتى لابد أن نأخذ من تجربتها والتعلم منها ، على سبيل المثال دولة الصين التى أغلقت مدينة صناعية متكاملة مثل ووهان ، أدى إلى توقف حالات الاصابات بها مثلما يحدث فى مختلف دول العالم .

وأشاد البهى بالقرارت الاقتصادية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تقف إلى جانب الاقتصاد المصرى ومنع تأثره بالأزمة التى تمر بها مصر وكل دول العالم ، لافتا إلى أن مبادرات البنك المركزى تدفع أيضا بالصناعة المصرية ومنع تضررها ، والهدف حاليا هو القضاء على انتشار العدوى من خلال عزل المواطنين عن أى تجمعات ، مما يساهم فى سرعة القضاء على المرض فى مصر .