شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكمل نموذج سلبي – تحليل - 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انحصرت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك الأخيرة ضمن نموذج وتد صاعد تظهر ملامحه بالصورة، حيث بدأ السعر اليوم بميل هابط ليكسر دعم هذا النموذج ويحاول الثبات دونه، مما يقود السعر لبدء تصحيح هابط يستهدف مستويات 0.9730 ثم 0.9626 كمحطات رئيسية تالية.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9860 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9700 والمقاومة 0.9860
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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