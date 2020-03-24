الاقتصاد

الدولار الأسترالي يتعافى – تحليل - 24-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات يوم أمس فوق 0.5786، وافتتح اليوم بارتفاع قوي ليصل إلى مستوى 0.5958، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، خصوصاً وأن السعر يظهر ملامح نموذج قاع مزدوج تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.5958 سيدفع التداولات نحو 0.6097 بشكل مباشر.

 

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 0.5786 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5800 والمقاومة 0.6030

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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