الاقتصاد

سعر عقود خام برنت يخترق المقاومة – تحليل - 24-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت اختراقاً لمقاومة القناة الهابطة واستقر فوقها، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الارتفاع، ليتجه نحو زيارة محتملة لمستوى 31.55 وقد يمتد إلى 32.50.

 

وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد مزيد من التداولات الإيجابية خلال الجلسات القادمة، يدعمها التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 29.70 ثم 29.15 سيوقف الاتجاه الصاعد المقترح ويضع السعر ضمن المسار الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 29.00 والمقاومة 32.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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