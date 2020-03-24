شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتعافى – تحليل - 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر النفط الارتفاع ليخترق مستوى 23.60 ويستقر فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة على المدى اللحظي، والطريق مفتوح أمام اختبار مستويات 27.65 ثم 28.60.
التحرك فوق المتوسط المتحرك 50 يدعم فرص استمرار الارتفاع المقترح خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستوى 23.10 سيوقف السيناريو الإيجابي المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف المسار الرئيسي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.10 والمقاومة 27.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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