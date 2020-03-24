الفضة تخترق المقاومة – تحليل - 24-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً واضحاً لمستوى 13.05 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، وافتتح اليوم بارتفاع قوي ليصل إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 14.17، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى الأخير سيدفع السعر إلى 15.08 كمحطة تالية.
لذلك، نحن نتوقع استمرار الارتفاع خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 13.05 والثبات بإغلاق يومي دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 13.20 والمقاومة 14.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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