شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستعيد المسار الصاعد – تحليل - 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الذهب تداولات اليوم بارتفاع قوي ليخترق مستوى 1571.20 ويحاول الثبات فوقه، مما يضع السعر داخل القناة الرئيسية الصاعدة من جديد، في إشارة إلى توجه السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد، بانتظار تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، والأهداف تبدأ عند 1599.00 وتمتد إلى 1633.60، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 1571.20 ثم 1564.50 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1543.00 والمقاومة 1600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد