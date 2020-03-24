شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يرسم تركيبة سلبية – تحليل - 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من مواصلة الارتفاع يوم أمس، ليبدأ بالارتداد هبوطاً وتسجيل قمة منخفضة كما يظهر بالصورة، مما يشير إلى توجه السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط، بانتظار اختبار مستوى 1.4264 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للتوجه نحو 1.4015 بشكل مباشر.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً لهذا اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.4530 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4300 والمقاومة 1.4530

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط