شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الانخفاض – تحليل - 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الين اختباراً جديداً لمستوى 111.20 يوم أمس وحافظ على ثباته دونه، ليبدأ اليوم بانخفاض ملحوظ ويقترب من حاجز 110.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 109.06 مبدئياً.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 111.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 111.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط