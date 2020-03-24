شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي – تحليل - 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليقترب من القاع المسجّل مؤخراً عند 1.1410، لكنه يبدأ اليوم بميل صاعد ليقدّم إشارات على تشكيل نموذج قاع مزدوج يدعم فرص إجراء مزيد من التصحيح الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ويحتاج السعر لاختراق مستوى 1.1830 لتفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ومن ثم الاندفاع نحو 1.2093 كهدف إيجابي تالي.

لذلك، نحن نتوقع أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، بانتظار اختبار مستوى 1.1830 مبدئياً، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1410 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر على المدى المتوسط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1500 والمقاومة 1.1800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد