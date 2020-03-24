شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يجتاز الهدف الأول – تحليل - 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بميل صاعد ليتجاوز هدفنا الأول 1.0777 ويقترب من الثاني عند 1.0840، معززاً فرص إجراء مزيد من التصحيح الصاعد على المدى اللحظي، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى الأخير سيدفع السعر إلى 1.0966 الذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للانخفاض الذي تم قياسه من 1.1498 إلى 1.0637.

وبالتالي، نحن نرجّح استمرار الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل باختراق 1.0840 سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد، ليتجه نحو مناطق 1.0637 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد