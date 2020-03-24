شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة السعودية تؤكد أن الرقابة على الأسواق مستمرة أثناء حظر التجول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وزارة التجارة السعودية، أن الرقابة مستمرة على الأسواق أثناء فترة منع التجول المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما.

وكانت الفرق الرقابية لوزارة التجارة السعودية قد نفذت أكثر من 8 الآف زيارة تفتيشية بمنطقة الرياض للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، بحسب "العربية".

وتلقت الوزارة 12.7 ألف بلاغا وشكوى بمنطقة الرياض شملت المغالاة في أسعار المنتجات ونقصا في المنتجات ومخالفات تجارية أخرى، تمت معالجتها فور ورودها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس 2020.

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وهذه الإجراءت هي ضمن الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين الماضي.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.