شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات السعودية تلزم شركات التوصيل بالاشتراطات الصحية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اشترطت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ممارسات صحية عدة على الشركات المقدمة لخدمات التوصيل، حفاظاً على سلامة المستفيدين ومقدمي الخدمة.

وتضمنت هذه الاشتراطات، فحص حرارة المندوب يومياً، ولبس القفاز والكمامات، وتوجيه المندوب بغسل اليدين قبل وبعد التسليم واستخدام المعقمات، إضافة إلى التعامل الإلكتروني في عمليات الدفع، وعدم المصافحة، بحسب بيان الهيئة على موقعها.

يذكر أن الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع عدد من الجهات المتخصصة تنفذ جولات تفتيشية على منافذ بيع تابعة لمقدمي خدمات الاتصالات وفروع مقدمي الخدمات البريدية ومنصات التوصيل الإلكترونية؛ للتحقق من التزامهم بالأنظمة والقوانين، وتطبيقهم للإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة للحدّ من انتشار فايروس كورونا المستجد.

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وهذه الإجراءت هي أحد الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين الماضي.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.