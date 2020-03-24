شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من المركزي السعودي بشأن الإعفاء من رسوم نقاط البيع والتجارة الإلكترونية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن برنامج تحمل تكاليف رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، للمتاجر بالمملكة، المتمثلة برسوم خدمة التاجر عن المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، اعتباراً من تاريخ 14 مارس 2020 بهدف دعم المشاركيعن في النظام البيئي للمدفوعات في المملكة.

ويتم تضمين كافة عمليات الشراء لخدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية عبر جميع أنواع البطاقات والشبكات العالمية المقبولة في المملكة، التي تم معالجتها من قبل جهة مستضيفة داخل المملكة، المنفذة في منافذ البيع والمواقع الإلكترونية والتطبيقات للأنشطة التجارية المحلية المرخصة من جهة رسمية بالمملكة.

وبما يتوافق مع أهداف برنامج المؤسسة لدعم القطاع الخاص، ويستثنى من ذلك العمليات التي يكون التاجر فيها جهة مرخصة من قبل المؤسسة، وفقا لبيان "ساما" على موقعها الإلكتروني.

Advertisements

وأوضح المركزي السعودي أنه سيتم إيقاف العمل بالرسم الشهري الثابت للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن 15 ألف ريال والبالغ 100 ريال خلال فترة الدعم ولن تم شمولها في مبلغ الدعم المخصص خلال هذه الفترة، مؤكدا على الالتزام بما جاء في نموذج التسعيرات المعتمدة لعمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية وعدة تحصيل أي رسوم إضافية تتعلق بعملات المدفوعات.

وأشارت "ساما" إلى أنها ستقوم بمشاركة نموذج فاتورة موحد لتخصيل بيانات هذه الرسوم وإجمالي المبالغ المستحقة بشكل دوري وفق آلية محددة.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.