شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" توقع اتفاقية شراكة مع "إيمرسون" الأمريكية لمدة 7 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن توقيع اتفاقية شراكة لمدة 7 سنوات مع شركة "إيمرسون"، المدرجة في بورصة نيويورك كمزوّد مفضّل لخدمات وحلول الأتمتة المعتمدة على التكنولوجيا.

وتهدف الاتفاقية إلى مساعدة الشركة المصنعة للبتروكيماويات على تطبيق واعتماد برامج التحول الرقمي وتحسين مستويات الإنتاجية وستسهم في دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال التركيز على التوطين والشراكات الاستراتيجية ونقل المعرفة، والاستفادة من القدرات الاستراتيجية والتشغيلية للشركتين لتحقيق التميز التشغيلي، بحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وتستهدف الاتفاقية خلق القيمة من خلال تعزيز مستويات السلامة والموثوقية، بالإضافة إلى خلق فرص أعمال وإيرادات جديدة.

وستستفيد شركة "إيمرسون" من منهجيات "موثوقية المشاريع" و"الموثوقية التشغيلية" الخاصة بها، ومنظومتها الرقمية "بلانت ويب"، وخدماتها التي تشمل أنظمة التحكم وأجهزة القياس ومحفظتها المتكاملة من حلول التحكم، في دعم ومساعدة شركة "سابك" على تحقيق أعلى مستويات الأداء.

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وأعلنت الشركة السعودية "سابك" في وقت سابق عن زيادة نسبة تملكها في شركة (Clariant AG) السويسرية إلى 31.5%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 0.72 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التحول للخسارة خلال الربع الرابع إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 21.5 مليار ريال في 2018.