شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 10 سنوات النصر للأسمدة تتحول للربحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس حمدى جابر ، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، انه لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات ستتحول الشركة للربحية العام المالى المقبل .

أضاف حمدى جابر لـ"الخليج 365"، أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح تبلغ 10 ملايين جنيه العام المالى 2020-2021، لافتًا أن التحول للربحية نتيجة جهود كبيرة فى الإنتاجية والتصدير بجانب دعم الشركة القابضة لنا.

أشار جابر أن الشركة قلصت الخسائر خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنحو 20 مليون جنيه ، فى حين كانت قيمة الخسائر العام المالى الماضى نحو 153.6 مليون جنيه ، موضحا أن الشركة تعرضت لظروف حالت دون التحول بنهاية العام الجارى لتحقيق ربحية .

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وأضاف انه سيتم عقد الجمعية العامة للشركة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس القابضة الكيماوية لاعتماد الموازنة بحضور وليد محمد الرشيد وأسامة مهدى العضوين المنتدبين ، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

ووفق المؤشرات المالية حققت الشركة خسائر بلغت 153.6 مليون جنيه مقارنة بخسائر بلغت 189.7 مليون جنيه .

وكشفت المؤشرات المالية لشركة النصر للأسمدة ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، إنه تم تخفيض خسائر الشركة السنوية بنحو 36.1 مليون جنيه العام المالى 2018-2019 ، مقارنة بالعام المالى 2017-2018.النصر للاسمدة ، حمدى جابر ، قطاع الاعمال العام ، الأسمدة ، القابضة الكيماوية