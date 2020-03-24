شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تقفز مدعومة بتحفيز الاحتياطي الفيدرالي التي أشعلت شهية المخاطرة في الأسواق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأخضر مدعومة بإعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن برنامج شراء الأصول مفتوح وشراء السندات من الشركات بشكل مباشر، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق المالية في ظلال عمل صناعي السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم وفي الاقتصاديات العالمية الكبرى على التوسع في التحفيز لدعم الأسواق المالية في مواجهة التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعرب الأربعاء عن آماله في أن ينتصر العالم في نهاية المطاف على فيروس كورونا، وجاء ذلك في أعقاب تفشي انتشار الفيروس القاتل عالمياً وإعلان المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر أن فيروس كورونا أصبح وباء عالمي، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 335 ألف ولقي 14,652 شخص مصرعهم في 189 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 3.07% ليربح 39.65 نقطة ويصل إلى المستوى 1,331.66، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 6.74% ليربح هو الأخر 1,138.95 نقطة ويصل إلى المستوى 18,026.73.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.79% ليربح 63.20 نقطة ويصل إلى المستوى 3,593.51، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.41% ليربح هو الأخر 37.45 نقطة ويصل إلى المستوى 2,697.61.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 3.51% ليربح 760.64 نقطة ويصل إلى المستوى 22,456.77، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 5.63% ليربح هو الأخر 83.49 نقطة ويصل إلى المستوى 1,565.95.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 6.65% ليربح 565.14 نقطة ويصل إلى المستوى 9,063.84، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.79% ليربح هو الأخر 81.57 نقطة ويصل إلى المستوى 4,627.60.