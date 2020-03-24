شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية يصل لأدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات – تحليل صباحي – 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم المجموعة السعودية (2250) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع محدود بأحجام التداول، ليخسر السهم في آخر جلساته ما نسبته -4.33% بما يعادل -0.62 نقطة، ونلاحظ عود ظهور التقاطع السلبي بمؤشرات القوة النسيبة، ليصل السهم إلى أدنى مستوياته منذ شهر 11 لعام 2016.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 12.00، طيلة ثبات المقاومة 16.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 15.08.