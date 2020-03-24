أنابيب يقلص الكثير من مكاسبه – تحليل صباحي – 24-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم أنابيب (2200) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 10.38، ارتد منه انخفاضاً ليقلص الكثير من مكاسبه، ويغلق على مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.10% بما يعادل 0.01 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم تعويض بعضاً من خسائره السباقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نتوقع عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 9.00، طيلة ثبات المقاومة 11.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 10.50.

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