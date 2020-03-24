شكرا لقرائتكم خبر عن الدوائية يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الدوائية (2070) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب قوية جديدة بلغت نسبتها 6.87% بما يعادل 1.80 نقطة، بدعم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد الآن بمهاجمة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير بأحجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 26.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 30.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 30.00.