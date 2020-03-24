شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي – 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوى سهم الحمادي (4007) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتكبد خسائر حادة بلغت نسبتها -9.62% بما يعادل -1.78 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 19.10، ليستهدف مستوى الدعم 14.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.78 ومستوى المقاومة 19.10.