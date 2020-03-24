شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جبل عمر (4250) في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -7.82% بما يعادل -1.68 نقطة، مصحوباً بزيادة محدود في أحجام التداول، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة يائسة من السهم لتصريف تشبعه البيعي الواضح بها.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 23.10، ليستهدف مستوى الدعم 17.94.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.94 ومستوى المقاومة 22.00.