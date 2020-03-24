الحكير يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 24-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم الحكير (4240) في آخر جلساته، ليستسلم السهم من جديد للضغط السلبي، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -9.82% بما يعادل -1.64 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول السهم تصريف تشبعه البيعي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.60، ليستهدف مستوى الدعم 14.03.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.03 ومستوى المقاومة 17.00.
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