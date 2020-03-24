شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم الحكير (4240) في آخر جلساته، ليستسلم السهم من جديد للضغط السلبي، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -9.82% بما يعادل -1.64 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول السهم تصريف تشبعه البيعي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.60، ليستهدف مستوى الدعم 14.03.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.03 ومستوى المقاومة 17.00.