شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سامبا (1090) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -5.42% بما يعادل -1.06 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول السهم تصريف تشبعه البيعي بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 21.36، ليستهدف مستوى الدعم 15.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.50 ومستوى المقاومة 20.90.