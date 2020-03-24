شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للتأمين يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل صباحي – 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم المتحدة للتأمين (8190) ارتفاعاً في آخر جلساته، وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 9.93% بما يعادل 0.71 نقطة، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بذلك تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
مع قوة صعود السهم نرجح المزيد من الارتفاع التصحيحي له خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 8.44.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.90 ومستوى المقاومة 8.44.
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