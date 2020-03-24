شكرا لقرائتكم خبر عن الجبس وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الجبس (2090) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.65% بما يعادل -0.40 نقطة، ويأتي انخفاض السهم وسط استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة المحوري 11.00، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرارا لضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 11.00، ليستهدف مستوى الدعم 8.87.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.50.