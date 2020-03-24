شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضاً في آخر جلساته، ليقترب المؤشر من مستوى الدعم الحالي 5,959.69 استعداداً لكسره، ليسجل المؤشر خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.94% بما يعادل -181.68 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد محاولاته تصريف تشبعه البيعي بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 5,959.69، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 5,517.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,700.00 ومستوى المقاومة 6,400.00.