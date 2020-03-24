شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 24-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضاً في آخر جلساته، ليقترب المؤشر من مستوى الدعم الحالي 5,959.69 استعداداً لكسره، ليسجل المؤشر خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.94% بما يعادل -181.68 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد محاولاته تصريف تشبعه البيعي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 5,959.69، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 5,517.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,700.00 ومستوى المقاومة 6,400.00.
|
عدد أسهم الشركات الرابحة
26
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة
166
|
عدد أسهم الشركات الثابتة
3
|
عدد أسهم الشركات المتداولة
195
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 24-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.