شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر ... توقعات للخسائر في الربع الأول بسبب تداعيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سحبت شركة تويتر توقعاتها المالية للربع الأول من العام الجاري، مساء امس الاثنين، بسبب الآثار الاقتصادية المتزايدة لأزمة فيروس كورونا.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية في بيان مساء الاثنين إنها تتوقع خسارة وتراجعا طفيفًا في المبيعات هذا الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

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وقال كبير المسؤولين التنفيذيين، نيد سيجال، في بيان: "بدأ تأثير كوفيد19- في آسيا، وقد أثر على إيرادات إعلانات تويتر عالميا وبشكل كبير خلال الأسابيع القلائل الماضية، مع ظهوره كجائحة عالمية".

ومع ذلك، ذكرت الشركة أن الأزمة وسّعت عدد مستخدميها على أساس يومي.

ويتوقع أن تقدم شركة تويتر تقريرا مفصلا عن أرباح الربع الأول في 30أبريل المقبل.